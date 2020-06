Throwback: Niki Terpstra kende acht jaar geleden wel een gelukkige dag en had na solo nog twee minuten over

Niki Terpstra heeft alweer de pech gekend om zwaar ten val te komen. Gelukkig is hij wel alweer thuis om te herstellen van zijn ernstige breuken. Om hem een hart onder de riem te steken, herdenken we vandaag graag zijn overwinning van acht jaar geleden.

Het was het Nederlands Kampioenschap dat Terpstra op 24 juni 2012 naar zijn hand zette. Terpstra kwam toen uit voor Omega Pharma-Quick-Step. Met een overwinning in Dwars door Vlaanderen, een zesde plek in de Ronde van Vlaanderen en een vijfde plaats in Parijs-Roubaix was Terpstra dat voorjaar al goed in vorm.

Op het NK tijdrijden was hij al goed voor een bronzen medaille. Vier dagen later deed hij nog beter in de wegrit in Kerkrade, over een afstand van 228,8 kilometer. Dat zou het deelnemersveld volledig uit mekaar doen spatten. Terpstra gaat op pad met Bert-Jan Lindeman en laat de renner van Vacansoleil-DCM vervolgens achter.

ENKEL TROOSTPRIJS VOOR BOOM

Er wacht Terpstra dan nog een lange solo, maar niemand die zijn zege nog in gevaar kan brengen. Gesink probeert Lars Boom nog wel naar voren te loodsen. Die kan wel nog Lindeman inhalen, maar dat is het dan ook. Boom eindigt tweede op liefst 1 minuut en 59 seconden van Terpstra, die opnieuw de Nederlandse tricolore mag aantrekken.

Het is dan de tweede naionale titel voor Terpstra, nadat hij ook in 2010 al eens Nederlands kampioen werd. Lindeman maakt het podium compleet en bereikt de aankomst op 2'02" van de winnaar. Renners buiten de top zes komen binnen op liefst meer dan acht minuten van Terpstra. Slechts zestien renners slagen erin om het zware NK uit te rijden.