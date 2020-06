Evenepoel belt met Laura Tesoro over kansen in Giro en geeft zichzelf 10 op 10 voor hoe hij zich nu voelt

Remco Evenepoel heeft deze week ingebeld op een Instagram Live in het kader van Rode Neuzen Dag. Gastvrouw Laura Tesoro vroeg hem hoe hij zich voelde in coronatijden, hoe hij omgaat met stress en of hij de Ronde van Italië gaat winnen.

Om te beginnen mocht Evenepoel zichzelf een cijfer geven van nul tot tien, om aan te geven hoe hij zich momenteel voelt in deze coronatijden. "Acht à negen? Zeg maar tien, 't zal wel zijn", reageert Evenepoel op zijn gekende spontane manier. MUZIEK ALS MIDDEL TEGEN STRESS Voorbije edities van Rode Neuzen Dag draaiden onder andere om jongeren te helpen omgaan met stress. Hoe zit dat bij Evenepoel? "Ik heb gezonde stress. De stress geeft mij een soort van motivatie en adrenaline. Het heeft eigenlijk nooit negatieve gevolgen voor mij. Voor mij helpt muziek heel veel. Gewoon u even afsluiten van de wereld." Ten slotte wou Tesoro natuurlijk ook nog weten of Evenepoel de Giro gaat winnen. "Heel mijn voorbereiding staat in het teken van de Giro. Dus hopelijk blijf ik van pech gespaard en kan ik op 25 oktober 'ja' antwoorden."