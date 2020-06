Johan Museeuw vlamt over parcours van Belgische koers die dit jaar wél doorgaat: "Stof vreten, zoals men dat zegt"

Ook Johan Museeuw is tevreden dat een deel van de Belgische wielerkalender nog gered kan worden. Er zijn al te veel wedstrijden verloren gegaan. De Antwerp Port Epic kan in principe wél doorgaan. Het parcours is de moeite, heeft Museeuw ook al zelf kunnen ondervinden.

De Antwerp Port Epic: dat is rijden over onverharde wegen, door het havengebied en de poldergemeenten. Johan Museeuw is samen met de renners van Beat Cycling, en dus ook zijn zoon Stefano, het parcours gaan verkennen. "Stof vreten zoals men dat zegt, zoals in Parijs-Roubaix, maar wel leuk. Dit is het nieuwe wielrennen", zegt Museeuw senior aan ATV.

DE LOOK VAN HT NIEUWE WIELRENNEN

In het vorige tijdperk waren deze grotendeelse offroad-races er nog niet bij. "Ik had het zelf graag gedaan, maar ik ga niet terugkeren naar mijn carrièren, we zitten anno 2020. Ik weet niet of we het vroeger aanvaard gingen hebben, maar dit is de look van het nieuwe wielrennen."

Museeuw hoopt wel dat het eerder dient om enige variatie in de koers te brengen en dat er ook nog plaats is voor de 'gewone' wedstrijden. "Strade Bianche, Hageland, de Antwerp Port Epic... Het mag niet te veel worden, enkele van deze wedstrijden op een jaar is zeker genoeg."