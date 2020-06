'Nieuwe klap voor Portugese wielrennen: rittenkoers uitgesteld'

De wielerkalender blijft maar aanpassingen ondergaan. In Portugal heeft de organisatie van de ronde van het Zuid-Europese land het lastig om alles op orde te krijgen op de door de UCI vastgelegde data. Daarom is een uitstel noodzakelijk.

Volgens de Portugese staatszender RTP moet de Ronde van Portugal uitgesteld worden. Die zou normaal al aanvatten op 29 juli en duren tot 12 augustus. Verschillende gemeenten waar de koers moet passeren kunnen op die dagen echter de veiligheid niet garanderen.

Er zit dus niets anders om dan de rittenkoers uit te stellen. In coronatijden is het niet zeker dat er een nieuwe datum gevonden kan worden om van start te gaan, maar dat zou wel de bedoeling zijn. Vorig jaar werd João Rodrigues de eindwinnaar van de ronde. Het waren immers voornamelijk thuisrijders die met de prijzen aan de haal gingen.

VUELTA

Dat de passage door Portugal in de Vuelta geschrapt werd vanwege het coronavirus, was ook al een tegenvaller. Wel is dit voorjaar al de Ronde van de Algarve gereden.