Greg Van Avermaet roept wielerfans op om met Tourrelikwieën voor de dag te komen

AAn de echte Tour moet Greg Van AVermaet nog eventjes niet beginnen, maar het verlangen is toch al daar. Van Avermaet steunt dan ook het project van KOERS. Museum van de Wielersport uit Roeselare. Al wie bepaalde zaken die gelinkt zijn aan de Tour hebben liggen, kan zijn duit in het zakje doen.

Het Nieuwsblad meldt dat KOERS. Museum van de Wielersport het project 'De Tour in je huis' lanceert. Greg Van Avermaet moet het uithangbord worden van dit project. Die heeft natuurlijk verschillende objecten die doen denken aan schitterende momenten uit de geschiedenis van de Tour.

Zo is er de bolletjestrui die hij vorig jaar mocht aantrekken. Van Avermaet is tevens de laatste Belgische geletruidrager. In de Tour van 2018 droeg hij de 'maillot jaune' en reed hij ook rond op een bijpassende gele fiets. Allemaal zaken die voor 'De Tour in je huis' wel van pas komen.

De olympische kampioen roept wielerfans die objecten liggen hebben die ook bepaalde verhalen ut de Tour naar bovenhalen op om die ook ter beschiking te stellen van dit project.