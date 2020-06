Grote problemen voor Amerikaanse renners in verband met Europese wedstrijden?

Op 1 juli maakt de EU bekend welke landen terug naar hier mogen komen. Volgens de New York Times ziet het er niet goed uit voor de Verenigde Staten, want het aantal coronabesmettingen is nog steeds aan de hoge kant.

Het kan ernstige gevolgen hebben voor de Amerikaanse renners. Volgens de Amerikaanse krant zijn zij namelijk niet essentieel om een trip naar Europa te maken. Er zou enkel een uitzondering gemaakt worden voor onder meer mensen uit de gezondheidszorg, mensen die om familiale redenen naar Europa moeten en studenten. Enkele Amerikaanse renners, zoals Sepp Kuss, zijn volgens Wielerflits al in Europa. Toch zijn er nog heel wat andere renners, zoals Tejay Van Garderen, in de Verenigde Staten. Het is dus nog maar de vraag of Van Garderen en de andere Amerikaanse renners nog Europese wedstrijden gaan kunnen rijden dit seizoen.