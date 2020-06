Slecht nieuws voor de Grote Prijs van Québec en de Grote Prijs van Montréal? "Voorlopig maken ze zich nog geen zorgen"

De Grote Prijs van Québec en de Grote Prijs van Montréal lijken dit seizoen te zullen doorgaan, maar de kans is klein dat de grote kopmannen aanwezig zullen zijn. De wedstrijden vallen namelijk samen met de Tour.

De kans is klein dat er veel kopmannen aanwezig zullen zijn op de Grote Prijs van Québec en de Grote Prijs van Montréal. Door de herschikking van de kalender lijken de Canadese wedstrijden namelijk samen te vallen met de Tour. Ook de Tirreno-Adriatico staat dan op het programma.

Volgens Het Nieuwsblad moet iedereen die Canada binnenkomt nog veertien dagen in quarantaine door de coronamaatregelen. Er wordt wel nog verwacht dat de maatregelen versoepeld worden.

Yves Perret, een man die mee instaat voor de public relations, denkt dat er nog mooie namen op de deelnemerslijst zullen komen. "In het verleden hadden we voor eind juli nooit grote namen. De wedstrijden maken zich er geen zorgen over", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.