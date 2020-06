Israel Start-Up Nation blijft verder bouwen aan de toekomst: 26-jarige Deen heeft contract met twee seizoenen verlengd

Israel Start-Up Nation is achter de schermen hard aan het werken. Het team heeft enkele toprenners, zoals onder meer Chris Froome, op het oog, maar ze zijn ook aan het onderhandelen met renners binnen hun team over een contractverlenging.

Eén renner dat al zeker twee extra seizoenen zal blijven, is Mads Würtz Schmidt. De 26-jarige Deen won Parijs-Roubaix bij de junioren en dit seizoen zou hij in deze klassieker voor een verrassing willen zorgen.

Mads Würtz Schmidt heeft heel wat ambitie en voelt zich goed bij het team. "Ik zit in een ploeg waar alles geweldig is en waar ik kan groeien. Het doel is om een klassieker te winnen en om mij te tonen in de eendagswedstrijden", aldus de Deen op de website van Israel Start-Up Nation.