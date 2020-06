Van der Poel verkent Parijs-Roubaix met het oog op debuut, ook andere klassiekers komen volgende dagen aan bod

Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats bij Alpecin-Fenix zijn begonnen aan enkele belangrijke trainingsdagen. Ze dokkeren immers al eens over de kasseien op de parcoursen van klassiekers waar ze straks willen scoren.

Zeker de trainingsrit van vandaag was niet onbelangrijk. Alpecin-Fenix ging immers Parijs-Roubaix verkennen. Mathieu van der Poel zal naar alle waarschijnlijkheid op 25 oktober zijn debuut maken in de Helleklassieker en dan is het handig om te weten hoe de kasseien aanvoelen.

Alpecin-Fenix maakt er een ferme driedaagse van, want dinsdag zal de ploeg het parcours van de Ronde van Vlaanderen verkennen. Van der Poel werd vorig jaar vierde in Vlaanderens Mooiste na een onvoorstelbare in haalrace. Woensdag komt dan het parcours van Gent-Wevelgem aan bod. Gent-Wevelgem is ook één van de belangrijke afspraken voor Tim Merlier.