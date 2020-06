Campenaerts past dan toch voor eerste tijdrit in Zolder

Victor Campenaerts zei eerder dat hij zou deelnemen aan de oefentijdrit van 32 kilometer op het circuit van Zolder, maar de werelduurrecordhouder zegt nu zelf dat hij niet zal deelnemen.

Zo'n tijdrit, het is dé manier voor de amateurwielrenner om zich eens te meten met profs zoals Campenaerts. De 'Vocsnor' zelf wou deelnemen aan de tijdrit van Zolder, georganiseerd door Cycling Vlaanderen en bedoeld als oefenkoers, maar zegt nu toch af.

"Ik dacht dat we gewoon rondjes gingen rijden op het circuit, maar blijkbaar wordt er in twee richtingen gereden. Ik vind dat niet echt veilig op het eerste gezicht", laat Campenaerts weten. "In de chicanes kan dat heel gevaarlijk zijn, dus ik hoop dat de organisatoren er goed hebben over nagedacht. Maar ik neem het risico liever niet en verkies de koers in Rotselaar van Vermarc Sport", besluit de werelduurrecordhouder.

De eerste echte profkoers van Campenaerts wordt de Ronde van Tsjechië, van 6 tot en met 9 augustus.