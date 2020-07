🎥 Mathieu van der Poel bevestigt zijn deelname aan alle Italiaanse koersen waar zijn team aan de start komt

De ploeg van Mathieu van der Poel heeft recent goed nieuws ontvangen in verband met de wildcards voor Italiaanse koersen. Zeker de uitnodigingen voor de Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico zijn meevallers. Italië gaat Van der Poel zelf dan ook volop kunnen bewonderen.

Alpecin-Fenix is van begin augustus tot midden september uitgenodigd voor zes wielerwedstrijden in Italië: Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-Sanremo, Gran Piemonte, Ronde van Lombardije en Tirreno-Adriatico. In elk van deze koersen mogen ze Van der Poel aan de start verwachten.

Op het Twitteraccount van La Primavera juichen ze zijn komst alvast toe. "Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat ik samen met mijn ploegmaats van Alpecin-Fenix ik ga meedoen aan de zes mooiste koersen van RCS Sport", zegt Van der Poel in een filmpje van de ploeg.

Van der Poel heeft er alvast zin in om zich in die wedstrijden van zijn beste kant te laten zien. "Ik kjik er heel erg naar uit en hoop jullie te zien in Italië."