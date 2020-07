Deceuninck-Quick.Step vermijdt knotsgek scenario zoals Meeusen meemaakte en kiest voor vertrouwd terrein

Geen verplaatsingen naar al te vreemde landen voor Deceuninck-Quick.Step in de maand juli. Vooraleer de grote koersen eraan komen, staan er nochtans eerst wedstrijden op het menu in wat je niet echt wielerlanden kan noemen. Roemenië, Bulgarije... Tom Meeusen weet wat je daar kan verwachten.

Tom Meeusen nam in 2012 deel aan de Sibiu Cycling Tour, een rittenkoers die straks op 23 juli ook weer aanvat. "In die periode was er ruzie tussen de organisatie van de Ronde van Roemenië en de Ronde van Sibiu. Die van Roemenië hebben op een dag de politie betaald om het parcours open te zetten voor het gewone verkeer. Plots zaten wij met het peloton tussen de auto's en de files", rakelt de veldrijder een gek verhaal op in HLN.

"Zoiets maak je alleen daar mee", beseft Meeusen ook. Voorts haalt hij zich de zware klim naar het Baleameer voor de geest. "Alle grote automodellen komen er hun nieuwe modellen testen. Top Gear heeft er een aflevering opgenomen." Nog iets dat hij zich herinnert van zijn passage in Roemenië? "De kolen op het menu en de dagelijkse bouillonsoep."

OP SAFE SPELEN

Dan speelt Deceuninck-Quick.Step het liever op safe met deelname aan de Ronde van Burogs. "We kiezen voor vertrouwd terrein. Met de Vuelta komen we hier vaak", laat Wilfried Peeters weten. "De wegen zijn goed, normaal krijgen we een goed hotel, het parcours is een mooie mix van vlakke etappes en klimwerk."

Het is ook een keuze voor de veiligheid. "Spanje is ook een land waar de coronamaatregelen strikt opgevolgd worden. Ik ben op dit moment zelf in Spanje en stel met eigen ogen vast dat iedereen rondloopt met een ondmasker. Dat lijkt me toch veiliger dan de tennistaferelen die we recent gezien hebben in Servië."