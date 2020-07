Ineos trekt met indrukwekkende ploeg naar eerste weekend virtuele Tour de France

Normaal gezien was de wielerwereld momenteel in de ban van de Tour de France. Maar vanwege gekende redenen is de Tour uitgesteld naar eind augustus. Maar er is wel een virtuele Tour de France en de selectie van Ineos oogt indrukwekkend voor het openingsweekend.

De ploegen mogen elke etappe andere renners afvaardigen om de ploegkleuren te verdedigen. Aangezien er vier renners per ploeg meedoen, is het logisch dat je geen sprinter moet meesturen naar de bergen. De eerste etappe op 4 juli is een heuvelachtige etappe. De kopman van Ineos is ex-wereldkampioen Kwiatkowski. Al kan je moeilijk zeggen dat Sivakov en Castroviejo echte knechten zijn. De Duitser Knees vervolledigt het viertal. De tweede etappe op zondag 5 juli is een bergetappe van bijna 30 kilometer. Ook daar pakt Ineos uit met een grote naam: Tourwinnaar van 2018 Geraint Thomas zal namelijk van start gaan. Bijgestaan door Geoghegan Hart, Amador en Rodriguez.