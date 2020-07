Meesterknecht wil ooit de Tour rijden, maar eerst nieuw contract: "Ik wil graag bijtekenen, maar sta open voor andere ploegen"

Laurens De Vreese is klaar om er de pees op te leggen, maar zijn diesel heeft eerst nog wel wat kilometers nodig. Omdat hij die dit seizoen niet in voorbereidingskoersen zal krijgen, is het nog wat afwachten hoe zijn vorm onmiddellijk zal zijn.

“Bij de ploeg weten ze dat ik wat voorbereidingskoersen nodig heb om top te zijn. Ik moet veel kilometers in de benen hebben. Maar er zijn nu geen voorbereidingskoersen meer. Mijn rol zal normaal wel dezelfde blijven: wegkapitein in de Vlaamse klassiekers. Al wil ik toch ooit eens de Tour rijden, ik sta er nu op als reserve", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Bij Astana weten ze wel wat ze aan hem hebben. “Ik kan diep in de finale de wedstrijd in een beslissende plooi doen vallen in functie van mijn kopman, zonder ook maar een moment aan mijzelf te denken. Deze rol is ideaal voor mij en wil ik blijven vervullen.”

Maar of Astana straks niet zal moeten besparen... “Dat is logisch, we zijn ook niet de enige ploeg die dat deed. Ik weet niet hoe het nu financieel gaat met het team, maar als er weer gekoerst wordt, zal het allemaal wel loslopen. Ik wil graag bijtekenen, maar sta ook open voor andere teams. Al hoor ik ook dat die bezig zijn met overleven. Dan is het moeilijk om te solliciteren.”