Van vrijbuiter naar knecht: Dylan Teuns rijdt Tour volledig in dienst

Dylan Teuns begon goed aan het seizoen, maar zal dit jaar geen vrije rol krijgen in de Tour de France. Aangezien Bahrain-Merida met Mikel Landa een goed klassement wil rijden, zal ook Teuns in dienst moeten rijden.

Vorig jaar zorgde Teuns nog voor een Belgische triomf in de Tour de France door de etappe te winnen op de loodzware Planche des Belles Filles door mee te springen in de vroege vlucht. Iets dat we dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet zullen zien. "De ploeg heet ambitie voor het klassement met Landa. Ik moet hem ook helpen, samen met Poels, Caruso en Bilbao is dat toch geen slechte ploeg", aldus Teuns bij HLN.

Teuns heeft niet echt problemen met zijn rol. "In de klassiekers ben ik kopman: Strade Biacnhe, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik... Dat ik wat meer voor de ploeg moet werken in de Tour, vind ik echt geen probleem."

Gestraft, net zoals De Plus?

Enkele weken geleden werd Laurens De Plus 'gestraft' door Jumbo-VIsma en naar de Giro gestuurd omdat hij zijn contract niet zou willen verlengen. Ook Dylan Teuns is einde contract. Of zijn rol nu een straf is van de ploeg, komt niet ter sprake. Wel dat hij beseft dat meerdere ploegen hem willen.

"Sinds mijn ritzege vorig jaar is er iets veranderd. Mijn status in de ploeg is toegenomenomen, dat liet zich zien in een mooi contractvoorstel. Ik wil ook wel blijven, maar heb aanbiedingen van vier ploegen. Ik noem geen namen, maar er is wel interesse", besluit Teuns.