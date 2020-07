Wat als een renner besmet is met het coronavirus?

Binnen een maand hervat het wielrennen wereldwijd. De UCI heeft eerder een document vrijgegeven met richtlijnen rond de heropstart van het wielerseizoen. Maar wat als er iemand besmet is? Daar is de UCI kort over.

Heel kort zelfs, slechts 4 regels. Een positieve test op COVID-19 tijdens de Tour de France kan het einde van de wedstrijd betekenen. Maar voorlopig heef de UCI, noch de ASO een protocol vrijgegeven voor wat er dan zal gebeuren. "Het behandelen van positieve gevallen zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen van de lokale overheden", klinkt het bij de UCI. BIj Cyclingnews heeft een ploegdokter echter gezegd dat een race niet zomaar stilgelegd zal worden. Elke wedstrijdorganisator moet twee weken op voorhand een protocol opstellen, maar de klok begint te tikken. Het kan gaan van isolatie van de renner, tot de opgave van een volledige ploeg. Een complete annulatie van de wedstrijd zal ten allen tijde vermeden willen worden.