Jan Bakelants koerst zondag opnieuw op vertrouwd terrein: "Het wordt een goede test"

Jan Bakelants is één van de profrenners die verleid kon worden tot een deelname aan de Grote Prijs Vermarc Sport. Deze oefenkoers zal zondag in Rotselaar plaatsvinden. Bakelants kent de streek en verwacht er dus wel wat van.

Jan Bakelants heeft in coronatijden alleszins niet stilgezeten. "Ik heb de lockdown afgesloten zoals ik ze begonnen ben, met een hoogtestage met ploegmaat Quinten Hermans. De Ruta del Sol half februari was mijn laatste wedstrijd, het is dus al even geleden dat ik nog een rugnummer opgespeld heb. Ik ben dan ook zeer blij dat we in Rotselaar de kans krijgen om na de lange trainingsperiode opnieuw te koersen!"

Het zal ook al een beter beeld geven van hoe Bakelants er voor staat. "Het wordt een goede test om te kijken hoe goed mijn opbouw naar de start van het internationale seizoen verloopt. Ik train dikwijls in de buurt van dit uitstekende parcours, en verwacht een mooie koers!"

Hilaire Van der Schueren hoopt alvast dat Bakelants en zijn teamgenoten deugd zullen hebben van te kunnen meedoen in Rotselaar. "Ik ben blij dat we weer kunnen koersen, dat zal de renners goed doen na vele opeenvolgende trainingen."