Een extra Belgische troef? Maxim Van Gils spreekt straffe taal over de Tour en het WK

Vorig jaar brak Maxim Van Gils door met enkele mooie ereplaatsen in het voorjaar. Dit jaar bevestigde de jonge Belg van Lotto Dstny dit voorjaar.

Derde in de Strade Bianche, zevende in Milaan-Sanremo, derde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Maxim Van Gils (24) won enkel de korte tijdrit in de Ruta del Sol, maar was toch een van de beste Belgen van het voorjaar.

"Het was een heel positief voorjaar. Ik was zeer constant en heb eigenlijk in elke koers goed gereden. Ik ben er dan ook heel tevreden mee", zegt Van Gils bij Wielerflits. Toch ziet Van Gils nog ruimte voor progressie.

Van Gils wil scoren in de Tour en op WK

Het volgende doel voor Van Gils is de Tour. Vorig jaar reed hij de Tour al eens, in 2022 en 2021 stond hij ook aan de start van de Vuelta. Vorig jaar werd Van Gils al tweede in een rit in de Tour, hij moest op de Grand Colombier enkel Kwiatkowski laten voorgaan.

"Dit jaar wil ik echt presteren en uitslagen rijden. Ritten winnen zal heel moeilijk zijn, het is de Tour, maar dat is wel het grote doel", stelt Van Gils nog. En de jonge Belg heeft nog wel ambities dit jaar.

"Op het einde van het jaar is er een mooi WK in Zürich. Dat parcours moet me liggen en daar hoop ik dan ook bij te zijn. Of ik al gesproken heb met de bondscoach? We babbelen altijd wel wat, dus ja", zegt hij nog.