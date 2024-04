📷 Heibel bij BORA-hansgrohe: renner niet te spreken dat hij niet naar Giro mag

BORA-hansgrohe heeft de Colombiaan Dani Martinez aangeduid als klassementsrenner voor de Giro d’Italia. De Nederlander Danny van Poppel is de sprinter van dienst.

Verder maken Florian Lipowitz, Jonas Koch, Max Schachmann, Giovanni Aleotti, Patrick Gamper en Ryan Mullen deel uit van de selectie.

Emanuel Buchmann is er niet bij, terwijl hij daar wel op gerekend had. Op Instagram laat hij zijn ongenoegen horen.

“Ik kan mijn teleurstelling en frustratie niet beschrijven omtrent het niet geselecteerd zijn voor de Giro d'Italia”, schrijft Buchmann. “Maandenlang heb ik alles klaargemaakt en gepland richting de Giro. BORA-hansgrohe beloofde me zelf het co-leiderschap voor het klassement. De vorm was er, de trainingen verliepen goed.”

“De laatste drie weken op de Teide wilde ik de laatste voorbereidingen doen, maar zestien dagen voor de start van de Giro kreeg ik het telefoontje dat ik er niet bij zal zijn”, klinkt het nog.

🍕 Hungry for success and stepping up for a slice of the #Giro action are:



🔹 Dani Martínez

🔹 Giovanni Aleotti

🔹 Patrick Gamper

🔹 Jonas Koch

🔹 Florian Lipowitz

🔹 Ryan Mullen

🔹 Maximilian Schachmann

🔹 Danny van Poppel



Let's roll! 👊đŸŧ pic.twitter.com/cutThNwjY4