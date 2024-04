Ook gezien? Toon Aerts vertelt waarom hij een sprongetje maakte bij zijn gravelzege

Toon Aerts won zondag in Valkenburg de Gravel Fondo Limburg. Het was de eerste zege voor onze landgenoot na zijn dopingschorsing.

Sinds half februari mag Toon Aerts na zijn dopingschorsing van twee jaar weer koersen. Het werd geen gemakkelijke start, met een neusbreuk in de Sluitingsprijs, maar nu heeft hij in het gravelbiken zijn eerste overwinning gepakt.

En die doet duidelijk deugd. “Deze overwinning betekent dan ook heel veel voor mij”, vertelt Aerts aan Gazet van Antwerpen. “Ik kon de hele wedstrijd lang mee bepalend zijn. Niet door telkens aan te vallen, maar wel door steevast een hoog tempo vast te houden op de hellingen.”

De 30-jarige Aerts zag de kopgroep alsmaar kleiner worden en in de sprint kon hij het afmaken. Eindelijk weer die handen in de lucht kunnen steken.

Klaar voor het BK gravel

“Een onbeschrijflijk gevoel. Al heb ik om geen risico's te nemen op de oneffen ondergrond een sprongetje gemaakt, in plaats van het stuur los te laten. Mijn vorige overwinning was geleden van 6 februari 2022. De cross in Lille.”

Dat er een ploeg was die in hem geloofde na een dopingschorsing doet ook veel deugd. “Ik voel me bij Deschacht-Hens-Maes CX enorm goed in mijn vel. En ben blij zo snel iets te kunnen terug doen voor de mensen die ondanks de miserie in mij bleven geloven.”

Woensdag wordt in Turnhout het BK gereden. De generale repetitie van Aerts was in ieder geval goed, misschien is het dan weer prijs.