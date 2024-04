Bondscoach Vanthourenhout over twijfels over Wout van Aert: "Dat is mijn reactie dan"

Wout van Aert ligt al een tijd in de lappenmand, maar is nog altijd een certitude voor de Olympische Spelen. Al zijn er voor het tijdrijden toch wat twijfels.

Met de Giro, waarin twee tijdritten van meer dan 30 kilometer zitten, wilde Wout van Aert zich goed voorbereiden op de olympische tijdrit van Parijs. Toch zijn er in het tijdrijden wel enkele twijfels bij Van Aert.

De laatste tijdritzege van Van Aert op het hoogste niveau dateert al van de Tour in 2022. Toen won hij voor Vingegaard en Pogacar. Sindsdien reed Van Aert zeven tijdritten op internationaal niveau, vijf keer eindigde hij in de top vijf.

Vanthourenhout twijfelt niet aan Van Aert

Vorig jaar was Van Aert wel nog de beste op het Belgisch kampioenschap tijdrijden, Segaert en Herregodts eindigden op ruime achterstand. Voor bondscoach Sven Vanthourenhout staat Van Aert niet ter discussie voor de Spelen.

"Mijn reactie is dan: wie zet je in de plaats? Als er morgen een Belg opstaat die Wout drie, vier keer op een minuut rijdt in een tijdrit, dan zeg ik: 'goed, we herbekijken het'. Tot nader order heeft hij nog altijd méér dan recht op één van die twee tickets", zegt hij bij HLN.

Van Aert eindigde op de Spelen in Tokio als zesde. Op het WK in Schotland werd Van Aert vorig jaar vijfde, op anderhalve minuut van Evenepoel. Op het EK in Nederland was de Brit Tarling bijna 40 seconden sneller.