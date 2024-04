Landa kan niet anders en geeft toe dat hij meer wil dan enkel Evenepoel helpen

Patrick Lefevere haalde Mikel Landa dit seizoen binnen. Hij moet de rechterhand van Remco Evenepoel zijn in de Tour de France.

Mikel Landa heeft tonnen ervaring. Hij is bezig aan zijn vijftiende seizoen als profwielrenner. Bij Soudal-QuickStep moet hij Remco Evenepoel bijstaan om in de Tour de France een goed klassement te rijden.

“Ik heb al een aantal grote kopmannen gehad als ploegmaats en als tegenstanders. Ik heb van hen allemaal veel geleerd", zegt Landa in een podcast van de wielerploeg.

De ambities voor deze editie van de Tour de France zijn er al. “We hebben een goede kans, met Remco en de ploeg, om voor het podium te gaan. Het is een nieuwe etappe voor de ploeg. Ik ben erg blij en trots om deel uit te maken van dit project.”

Eigen ambities van Mikel Landa

Evenepoel liet weten dat er nog werk aan de winkel is wat de samenwerking betreft. Het zal sowieso stressen worden in de Tour, al zijn er veel mensen bang dat Landa voor zichzelf zal willen rijden, mocht het niet echt lukken voor Evenepoel.

“Ik ben al twee keer vierde geworden in de Tour, maar ik zou ook graag de Tour willen winnen met Remco”, gaat de Spanjaard verder. “Dat zal niet makkelijk worden. Maar ik kan daar deel van uitmaken, dat zou een droom zijn. Ik zal er in ieder geval voor vechten.”

Al kan Landa het ook niet laten om nog eens een andere droom in de verf te zetten en die is uitsluitend over zichzelf. “Ik ga ook vechten voor een podium in de Vuelta!”, voegt hij er heel snel aan toe.