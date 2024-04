Patrick Lefevere is duidelijk: Merlier niet enige kopman in de sprints in de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step zet in de Giro in op Tim Merlier voor de massasprints. Maar het trekt ook met een andere troef naar Italië.

Met Tim Merlier heeft Soudal Quick-Step een van de snelste sprinters van het peloton in zijn rangen voor de Giro. Merlier won al zeven keer dit seizoen en is samen met Pogacar, Vingegaard en Pedersen zegekoning.

Toch is Merlier niet de enige mogelijkheid van Soudal Quick-Step in de sprint. "Merlier is er natuurlijk bij, maar sommige ritten zullen te zwaar zijn voor hem", zegt grote baas Patrick Lefevere bij GCN.

Lamperti mag zijn kans gaan in de Giro

"Dan kan en mag Luke Lamperti gewoon zijn eigen ding doen", stelt Lefevere. In de vlakke sprints wordt Lamperti samen met Bert Van Lerberghe de lead-out voor Merlier. "Luke gaat daar ook onwijs veel van leren. Soms start het verhaal van een topsprinter als lead-out."

Lamperti liet zijn snelle benen dit seizoen al enkele keren zien. In de Muscat Classic en in twee ritten van de Ronde van Oman sprintte de jonge Amerikaan naar de tweede plaats. In Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij zevende.

Merlier, Van Lerberghe en Lamperti worden dus uitgespeeld in de sprint, Julian Alaphilippe, Josef Cerny, Jan Hirt, Pieter Serry en Mauri Vansevenant zijn de andere namen op de voorlopige startlijst. Zij mogen zich uitleven bergop.