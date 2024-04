Arnaud De Lie vertelt zelf hoe het met hem gaat na miserabel voorjaar

Arnaud De Lie kende een bijzonder zwak voorjaar. Voor de Ronde van Vlaanderen werden zelfs alle resterende koersen geschrapt.

Arnaud De Lie was een tijdje niet meer te zien in het peloton. Na Gent-Wevelgem besloten ze bij Lotto Dstny een punt te zetten achter het voorjaar.

De resultaten vielen zo hard tegen, terwijl de verwachtingen bijzonder groot waren. Uiteindelijk werd de ziekte van Lyme vastgesteld en zou dat een groot deel van het miserabele voorjaar moeten verklaren.

De Lie stond daarstraks aan de start van de Famenne Ardenne Classic en gaf voor de renners vertrokken zelf een update over hoe het ondertussen met hem gaat.

Niet langer ziek

"De vorm is intussen goed, maar zeker nog niet uitzonderlijk", vertelde De Lie. "Het is leuk om hier mijn rentree te vieren, voor mijn eigen supporters. Periodes zonder koersen zijn altijd lastig. Ik ga ervan genieten en dan zullen we wel zien hoe de zaken uitdraaien. Met onze ploeg kunnen we hier meerdere ijzers in het vuur hebben. Ook Maxim Van Gils heeft hier ambities."

Grote plannen worden er voorlopig nog niet gemaakt. "We bekijken het koers per koers", aldus De Lie. "Het belangrijkste is dat ik niet meer ziek ben. Anders was ik hier niet gestart."