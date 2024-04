📷 Politicus pikt "Just a farmer's son from Belgium" van Yves Lampaert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een politicus die uitkomt voor CD&V heeft een oneliner van Yves Lampaert gepikt. De renner kan er alvast mee lachen.

“Just a farmer’s son from Belgium”. Die woorden sprak Yves Lampaert toen hij in Kopenhagen in 2022 de openingstijdrit van de Tour de France won.

Nu duikt de oneliner ook op in de politiek. Bram Van Hecke, die opkomt voor CD&V en een verleden heeft op het landbouwersbedrijf van zijn ouders in Oudenburg, gebruikt die slogan voor zijn verkiezingscampagne.

“Yves heeft inderdaad die woorden gebruikt en ik denk dat veel mensen dat mooi vonden”, reageert Van Hecke aan Het Nieuwsblad. “Ik kom op voor het Europees parlement en de boodschap die ik wil meegeven is dat we meer boerenverstand nodig hebben in Europa.”

Lampaert en Van Hecke kennen elkaar niet persoonlijk. “Eigenlijk niet, maar de broer van Yves heeft ooit in de klas, de school of een studentenclub gezeten met mijn broer. Dat is dan ook de enige link die wij hebben.”

Lampaert kan er alvast mee lachen en heeft geen problemen met het feit dat Van Hecke die woorden gebruikt. “Het waren ook maar woorden bij een interview", zegt Lampaert. "Een beetje een emotie van het moment. Die woorden hebben mij echter nog wel even achtervolgd, tot op vandaag nog zelfs. Goed dat die andere boerenzoon de woorden nieuw leven inblaast, maar dan met een andere betekenis.”