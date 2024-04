Tom Boonen zit met een zie-je-wel-gevoel: "Twee jaar geleden al gezegd"

Patrick Lefevere had het voorjaar van Soudal-QuickStep totaal anders voorgesteld. En dat zal ongetwijfeld zijn gevolgen hebben.

Het voorjaar van Soudal-QuickStep was een fikse tegenvaller. De mannen van Patrick Lefevere waren in de verste verten niet te zien. De evaluatie, die normaal na Luik-Bastenaken-Luik gebeurt, was al veel vroeger klaar.

De CEO van Soudal-QuickStep liet vallen dat hij volgend jaar iets wil doen met Remco Evenepoel in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Dat kan ook, als je ziet hoeveel tijd er nog is om je voor te bereiden op de Tour de France.

Ook Tom Boonen loopt warm voor het idee om Evenepoel in die voorjaarsklassiekers in te zetten. “Ik zei twee jaar geleden al dat het het proberen waard zou zijn”, lacht de ex-wielrenner in een interview met L’Avenir.

Evenepoel kan elke koers winnen

Boonen is ervan overtuigd dat Evenepoel in die klassiekers potten kan breken. “Remco heeft al meerdere keren fantastische dingen gedaan in eendagskoersen en als hij zichzelf een jaar of twee de tijd geeft om wat ervaring op te doen op dit terrein, waarom zou hij dan niet in staat zijn om de Ronde te winnen?”

Volgens Boonen kan Evenepoel op elk soort parcours als winnaar uit de bus komen, je moet hem gewoon de tijd geven om zich erop voor te bereiden.