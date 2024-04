Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Belg kan na zeven maanden weer koersen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor Stan Dewulf (26) kan het seizoen komende woensdag eindelijk beginnen. Hij stond een hele tijd aan de kant met een vervelende blessure.

Eind vorig jaar moest Stan Dewulf (Decathlon-AG2R) onder het mes voor een vernauwde liesslagader, een blessure die regelmatig voorkomt in het peloton. "Ik had geen keuze. Het probleem moest aangepakt worden", zei Dewulf in februari bij Het Nieuwsblad.

Door de operatie moest Dewulf zijn hele voorjaar missen, maar kon hij wel zijn carrière redden. Op 11 oktober reed hij vorig jaar met de Giro del Veneto zijn laatste koers. Een zesde plaats op het Belgisch kampioenschap op de weg was Dewulf zijn beste resultaat in 2023.

Dewulf aan de start in Eschborn-Frankfurt

Komende woensdag, op 1 mei, staat Dewulf eindelijk voor het eerst aan de start van een koers. In Eschborn-Frankfurt maakt Dewulf zijn debuut in het nieuwe shirt van Decathlon-AG2R, waar zijn contract eind dit jaar afloopt.

"Ik voel me goed sinds de operatie aan mijn liesslagader eind vorig jaar", vertelde Dewulf op de sociale media van zijn ploeg. "Sinds ik begin februari weer kon beginnen met trainen, heb ik hard gewerkt."

"Nu kijk ik er heel erg naar uit om weer te koersen. Ik heb het erg gemist. Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten te zien in het hotel, de teamsfeer te ervaren en mijn rol als renner weer te pakken."