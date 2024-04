Tim Merlier is doodeerlijk: "Vrees dat ik er niet bij zal zijn"

Tim Merlier is heel erg goed aan 2024 begonnen. Hij telt al enkele mooie overwinningen achter zijn naam.

Tim Merlier won dit jaar al vijf koersen, maar dat geeft de sprinter van Soudal-QuickStep niet het vertrouwen om zijn plaatsje in de nationale ploeg op te eisen.

Voor de Olympische Spelen is dat nog te begrijpen, omdat er maar vier renners geselecteerd mogen worden en Wout van Aert en Remco Evenepoel daar al zeker bij zijn. Het parcours van het WK is dan weer geen spek voor Merliers bek.

Het Europees kampioenschap dan maar in Zolder? “Ik heb er nog niets van gehoord. Dus ik vrees dat ik daar niet zal aanwezig zijn”, vertelt Merlier aan Het Nieuwsblad. “Natuurlijk zou ik er graag bij zijn, maar de weelde in België is groot.”

Laten zien in de Giro

Als hij zijn plekje wil afdwingen, dan zal hij dat volgende maand al moeten laten zien in de Giro d’Italia, zo beseft hij heel erg goed. De bondscoach liet al weten dat hij een sprinter zal meenemen naar het EK, maar dan zal er tussen Merlier en Philipsen gekozen moeten worden.

“Philipsen heeft al Milaan-Sanremo binnen en zal ook nog wel enkele ritten in de Tour winnen. Ik won de Scheldeprijs, Nokere Koerse en drie Worldtourwedstrijden. Ik ben heel tevreden over mijn voorjaar.”

Merlier blijft hoe dan ook tevreden over zijn eigen prestaties. “Winst in De Panne zat er ook in. In Wevelgem werd ik achtste, maar ook daar behoorde een podium tot de mogelijkheden en in Roubaix werd ik door een val uitgeschakeld. Ik was in het voorjaar op de afspraak. En ik wil ook in de Giro op de afspraak zijn.”