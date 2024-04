Bondscoach maakt analyse van voorjaar van de Belgen en zegt wie de beste was

Het klassieke voorjaar is achter de rug. Ook voor bondscoach Sven Vanthourenhout het moment om alles te analyseren.

Hij zag dat het goed was, op vele vlakken. “Opnieuw pakten we overal prijzen, zowel met geroutineerde profs als met jonge gasten. Klassiekers en Monumenten? We deden mee. Sprints in eendagswedstrijden en rondewerk? We deden mee. Klimkoersen of bergritten? We deden mee. Eindklassementen? Ook. Was er een tijdrit, dan stonden we hoog in de uitslag.”

Dat is allemaal niet vanzelfsprekend voor Vanthourenhout, of we mogen het alvast zeker niet als normaal ervaren. Vier Belgen in de top vijftien van Luik-Bastenaken-Luik, dat betekent wat voor hem.

Over zijn keuze voor wie de Belg van het voorjaar was, is hij snel duidelijk. “Alle bewondering en respect voor de manier waarop Van Gils zich manifesteerde, Van Eetvelt de UAE Tour naar zijn hand zette en Nys donderdag nog tot scoren kwam in Romandië. Maar Jasper Philipsen heeft een streepje voor. Met Milaan-Sanremo won hij een Monument. En hij bevestigde in Parijs-Roubaix.”