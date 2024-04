Tom Boonen geeft Wout van Aert een duwtje: "Een kans die misschien nooit meer terugkomt"

Wout van Aert kwam een goede maand geleden zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. De Giro moest hij skippen, maar verder dit jaar is er nog heel veel mogelijk.

De valpartij van Wout van Aert had grote gevolgen voor onze landgenoot. Hij miste de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix waar hij helemaal naartoe had gewerkt. Ook de Giro d’Italia, zijn grote ronde dit jaar, moet hij schrappen.

Door deze forfait wordt er vooral geopperd dat onze landgenoot de Tour de France moet rijden, maar dat mag volgens Tom Boonen dit jaar zeker niet de grote prioriteit worden, zo vertelt hij in een interview met L’Avenir.

“In de Grande Boucle heeft Van Aert al negen etappes gewonnen, de groene trui ook en was hij een essentiële pion in het eindsucces van zijn ploegmaat Vingegaard. Volgend seizoen kan hij het opnieuw doen”, klinkt het.

Olympische Spelen

Boonen wil dat Van Aert inzet op iets anders: de Olympische Spelen in Parijs. “De Spelen vinden maar eens in de vier jaar plaats. Ik heb maar één keer deelgenomen aan dit wereldevenement en daar heb ik spijt van.”

Volgens Boonen kan Van Aert in Parijs een medaille pakken. “Zowel in de tijdrit als in de wegwedstrijd. Hij moet die kans met beide handen grijpen. Het is een kans die misschien nooit meer terugkomt…”