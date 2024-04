🎥 Arnaud De Lie wint Famenne Ardenne Classic: "Had plannetje met Maxim Van Gils"

Een grote last valt van de schouders van Arnaud De Lie. Hij heeft zijn eerste overwinning van het seizoen binnen, in de Famenne Ardenne Classic.

De Famenne Ardenne Classic draaide zoals verwacht uit op een sprint. Daarin toonde Arnaud De Lie zich de snelste. Het was, eindelijk, zijn eerste overwinning van het seizoen.

“Ik ben heel blij met deze overwinning”, opende De Lie achteraf. “Ik heb een moeilijke periode achter de rug. Ik heb er niet echt woorden voor op dit moment. Ik wil iedereen bedanken die me is blijven volgen. Dit is sowieso een bevrijding nadat ik dit seizoen ook nog niet kon winnen.”

De koers begon nochtans niet goed voor De Lie. “Ik voelde me niet goed in de openingsfase. Maar het was voor iedereen wel zwaar. Die stevige wind maakte het lastig. Ik ken het parcours wel goed, dat was in mijn voordeel.”

De Lie groeide in de koers en had uiteindelijk een plannetje klaar met zijn ploegmaten van Lotto Dstny. “Het was een heel lastige sprint met de tegenwind. Het plan was dat ik zou sprinten en dat Maxim in mijn wiel zou zitten. Hij zou er dan kunnen uitkomen als ik carpaccio zou zijn, als ik kapot was.”

Dat was echter niet nodig. De Lie kon het volhouden tot op de streep en pakt een overwinning die heel belangrijk is voor het vertrouwen.