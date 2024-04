Lotto Dstny spreekt klare taal over deelname aan de Tour van Arnaud De Lie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie heeft zijn eerste zege van het seizoen binnen. Na een moeilijke periode won hij afgelopen zondag de Famenne Ardenne Classic.

De voorbije twee jaar sloeg Arnaud De Lie telkens al een paar keer toe in januari of februari. Dit jaar was het anders. De sprinter van Lotto Dstny kon geen goede resultaten neerzetten en moest na Gent-Wevelgem de stekker uit zijn voorjaar trekken.

Na een maand afwezigheid maakte De Lie zondag zijn comeback in de Famenne Ardenne Classic, zijn thuiswedstrijd. Volgens Lotto Dstny kon De Lie zonder druk starten, maar intussen kan dat met zijn status niet meer.

De Lie won de sprint al bij al makkelijk, bij Lotto Dstny konden ze dan ook tevreden zijn. "Dit gaat zijn zelfvertrouwen heel goed doen", aldus ploegleider Aerts bij Het Nieuwsblad. "Trainen en zich soigneren zal nog gemakkelijker gaan."

Tour blijft op programma van De Lie

"Talent heeft hij sowieso, dus tegen juli kunnen we opnieuw een top Arnaud zien." In juli staat voor het eerst de Tour de France op het programma van De Lie. Er waren twijfels voor zijn comeback, maar die kunnen nu de vuilbak in.

"Alleen een dommerik durft onderweg niet van zijn plan af te wijken", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer. "Maar op dit moment houden we vast aan de Tour." Aan dat plan wordt dus niet gesleuteld.