Renners willen Lefevere een hak zetten: "Ze denken gouden zaken te kunnen doen"

Patrick Lefevere heeft er sinds dit seizoen een rechterhand bij. Jurgen Foré staat de CEO van Soudal-QuickStep bij.

Jurgen Foré werd door Soudal-QuickStep binnengehaald om Patrick Lefevere bij te staan, wellicht met de bedoeling om in de toekomst de boel over te nemen van ‘the godfather’.

Dat loopt voorlopig nog niet zoals het zou moeten, maar dat is ook normaal. “Jürgen is hier nog maar drie maanden, he. Hij zit nog in rodage. Dan mag je niet te veel gas geven”, zegt Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad.

Want heel wat mensen proberen misbruik te maken van de situatie “Ik merk nu dat veel rennersmakelaars denken dat ze met Jürgen gouden zaken kunnen doen. De prijzen schieten omhoog, want Lefevere is er niet bij.”

Afremmen

Foré wil niks laten schieten. “Dus moet ik hem soms afremmen. We hadden op dit moment – voor de Giro – al helemaal vol kunnen zitten voor volgend jaar. Ik heb gezegd: we moeten zorgen dat we ons niet helemaal vastzetten.”

Het is voor Foré een stevige aanpassing. “Jürgen is zeker verstandig genoeg. Hij had niet voor niks een topfunctie binnen Deloitte. Alleen is het aanpassen aan een andere manier van werken. Een wielerploeg in die functie is bijna zeven op zeven. En de verloning is niet die van een auditer die mag rekenen als hij zijn stylo vastneemt. Dat is niet het wielrennen.”