📷 Mathieu van der Poel geniet opnieuw met volle teugen van zijn vakantie

Mathieu van der Poel maakte dit voorjaar bijzonder veel indruk. De riem mag er bij de wereldkampioen dan ook eens af.

Van der Poel won begin februari het WK veldrijden, daarna won hij solo de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De wereldkampioen stond ook op het podium van Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik.

Met Tadej Pogacar grapte Mathieu van der Poel al over zijn vakantie naar de Verenigde Arabische Emiraten. In Dubai amuseert Van der Poel zich kostelijk op de golfbaan van de Emirates Golf Club. Zelfs in kunstlicht.

Dat doet Van der Poel met onze landgenoot Alan De Bondt, die dit seizoen al veel indruk maakte in de Challenge Tour. Dat is de tweede hoogste divisie in Europa. Voor een amateur als Van der Poel toch stevige concurrentie.

Tour als voorbereiding op de Spelen?

Wanneer we de wereldkampioen op de fiets zullen zien, is niet duidelijk. Hij mikt net zoals Wout van Aert op de Olympische Spelen. Het mountainbiken staat op maandag 29 juli op het programma, de olympische wegrit op zaterdag 3 augustus.

Over zijn weg naar de Spelen is nog geen duidelijkheid. Als Van der Poel voor de wegrit kiest, dan is de Tour het ideale programma. Vorig jaar deed Van der Poel hetzelfde voor het WK, dat uitzonderlijk in augustus werd gereden.