Publiek niet blij met Pogacar en Van der Poel? "Ik begrijp dat gevoel bij het grote publiek"

Het klassieke voorjaar werd een vrij eentonige voorstelling. Demonstraties van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zorgden voor weinig spankracht.

Tadej Pogacar pakte uit in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik, Mathieu van der Poel deed hetzelfde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor heel wat wielerfans was het frustrerend dat er weinig spanning was.

“Ik begrijp dat dit gevoel bestaat bij het grote publiek”, zegt Tom Boonen in L’Avenir. “Als je een wielerkenner bent of een voormalig renner zoals ik, zie je de dingen niet noodzakelijk in hetzelfde licht.”

Boonen was enorm onder de indruk van de gekke dingen die de twee toprenners lieten zien. Toch mag men volgens de ex-renner niet denken dat dergelijke prestaties normaal zijn. Pogacar en Van der Poel moeten wel degelijk diep gaan om dit te presteren.

Niemand zit te wachten op een solo van twee uur

“Als je weet wat er nodig is in termen van fysieke prestaties, is het ongelooflijk en je kunt niet anders dan je petje voor hem afnemen. Maar het is waar dat we qua spanning in de finale van de koers al beter hebben gezien. Niemand gaat voor de tv zitten om een renner een twee uur durende solo te zien rijden.”

Al zat de situatie ook niet mee dit voorjaar, met renners die een beperkt programma reden en elkaar wel leken te vermijden, maar ook de vele valpartijen en blessures zorgden ervoor dat er weinig spankracht was.

“Als we op een dag van der Poel, Pogacar, Remco, Wout en Vingegaard aan de start van dezelfde koers zouden kunnen hebben, het zou een prachtig spektakel kunnen zijn”, hoopt Boonen voor de toekomst.