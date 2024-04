De Vlaeminck haalt uit naar Evenepoel en Vingegaard: "Een gebrek aan ambitie"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het voorbije klassieke voorjaar was er een van veel lange solo's. Dat is ook voor een groot stuk te wijten aan het gebrek aan toppers aan de start.

In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix stond er een duel Van der Poel-Van Aert op het programma en in Luik-Bastenaken-Luik zou Evenepoel Pogacar het vuur aan de schenen leggen.

De twee Belgen stonden door zware valpartijen en breuken tot gevolg niet aan de start. Van der Poel domineerde in de Ronde en Parijs-Roubaix, terwijl Pogacar geen tegenstand kende in Luik-Bastenaken-Luik.

Toch waren er nog een aantal afmeldingen in andere wedstrijden. Zo stonden Evenepoel en Van Aert niet aan de start in Milaan-Sanremo, Vingegaard reed sinds de Ronde van Lombardije in 2022 geen eendagswedstrijd meer en stond ook niet gepland voor L-B-L dit jaar.

De Vlaeminck streng voor Evenepoel en Vingegaard

Roger De Vlaeminck vindt dat niet kunnen. "De grote coureurs zouden moeten worden verplicht aan alle monumenten mee te doen. Maar ze verdienen teveel geld en hebben het niet nodig waarschijnlijk. In onze tijd was dat heel anders", zegt hij bij Wieler Revue.

"Ik vind het trouwens een gebrek aan ambitie van jongens als Vingegaard en Evenepoel. Vingegaard moet toch meedoen in Luik-Bastenaken-Luik en Evenepoel moet toch meedoen in Milaan-Sanremo? Zij kunnen die wedstrijden winnen!"