📷 Jasper Stuyven verrast met totaal onverwachte zet na zware valpartij

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Stuyven kwam net als Wout van Aert zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Lidl-Trek komt nu echter met totaal onverwacht nieuws.

Een goede maand geleden was Jasper Stuyven één van de slachtoffers van de zware partij in Dwars door Vlaanderen, waar ook Wout van Aert tegen de vlakte ging.

Van Aert schrapte de Giro d’Italia van zijn programma. Die gaat zaterdag van start. Wie wel in Italië te zien zal zijn is Jasper Stuyven, zo liet zijn ploeg weten.

De Ronde van Italië wordt van 4 tot 26 mei gereden en gaat van start in Turijn. Dat Stuyven daar zal starten mag toch wel een verrassing genoemd worden.

Stuyven brak bij de valpartij in Dwars door Vlaanderen zijn sleutelbeen en werd een dag later al met succes geopereerd in het ziekenhuis van Herentals.

Ook Theuns naar de Giro

Stuyven zat snel weer op de rollen en kreeg van de medische staff van de ploeg groen licht om de Giro te rijden. Het wordt zijn tweede deelname, na die in 2017.

De volledige selectie van Lidl-Trek ziet er als volgt uit: Jonathan Milan (Ita), Andrea Bagioli (Ita), Simone Consonni (Ita), Amanuel Ghebreigzabhier (Eth), Daan Hoole (Ned), Juan Pedro Lopez (Spa), Jasper Stuyven, Edward Theuns.