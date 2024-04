Patrick Lefevere ziet het probleem niet: "Goed dat we dat gedaan hebben, toch?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Door de valpartijen van Evenepoel en Landa zat Soudal-QuickStep in de problemen. Maar daar vonden Patrick Lefevere en co een oplossing voor.

Soudal-QuickStep zat met selectieproblemen voor de Amstel Gold Race. Mauri Vansevenant zat nog op stage in Andorra, maar moest twee dagen voor de koers nog in allerijl terugkeren naar ons land.

Een ritje van 1.100 kilometer, zodat hij nog kon starten in de Amstel en de tijdens de week erop ook in de Waalse Pijl. En Vansevenant ontgoochelde niet met respectievelijk een vierde en een zesde plaats in het klassement van de Amstel en de Waalse Pijl.

Patrick Lefevere ziet alvast het probleem niet van die vervelende autorit. “Goed dat we dat gedaan hebben, toch?”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Mauri heeft de ploeg serieus geholpen, maar ook zichzelf.”

Mensen waren Vansevenant al vergeten

Lefevere haalt er dan ook de contractsituatie van zijn renner bij. “Er waren al mensen vergeten dat hij nog leefde. Mauri heeft een lang contract getekend aan goeie voorwaarden, maar door blessures haalde hij niet veel resultaten.”

Die hoogtestage was dan ook broodnodig en leverde meteen op. “Ik denk dat de boer (bedoelt vader Wim Vansevenant, red.) warm aanbevolen heeft om te investeren in een hoogtestage. Met succes. Pet af voor Mauri, hopelijk kan hij dat in de Giro verderzetten.”