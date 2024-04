Visma-Lease a Bike krijgt opnieuw stevige tegenslag te verwerken net voor de Giro

Visma-Lease a Bike kreeg dit voorjaar al heel wat tegenslagen te verwerken. Ook voor de Giro lijkt het allemaal niet mee te zitten voor de Nederlandse ploeg.

In het originele team van Visma-Lease a Bike voor de Giro zaten Wout van Aert en Wilco Kelderman. Van Aert moest door zijn gekende blessures al afhaken, twee weken geleden moest ook Wilco Kelderman dat doen.

De Nederlander brak in de laatste bocht van de slotetappe van Parijs-Nice zijn sleutelbeen en was nog niet voldoende hersteld om voluit te trainen in aanloop naar de Giro. De ploeg besliste dan ook om hem niet te laten starten.

Haalt Bouwman de start van de Giro?

Zijn landgenoot Koen Bouwman werd de vervanger van Kelderman. Bouwman won in 2022 twee ritten en het bergklassement in de Giro en toonde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali zijn vorm met een ritzege en de eindzege.

Afgelopen week reed Bouwman de Ronde van Romandië, waar hij niet in het stuk voorkwam. De Nederlander kwam zondag in de laatste etappe zelfs niet meer aan de start. Komt zijn deelname aan de Giro, die zaterdag start, in gevaar?

Voor Visma-Lease a Bike zou het een klap zijn, zeker omdat het deze week dan nog naar een vervanger op zoek moet gaan. Olav Kooij, Cian Uijtdebroeks, Jan Tratnik, Attila Valter, Robert Gesink, Edoardo Affini en Christophe Laporte staan wel zeker aan de start.