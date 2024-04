Enkel en alleen Pogacar? Eurosport hoopt op Belg om de Giro te redden

De strijd om de roze trui in de Giro d'Italia lijkt maar een saaie bedoening te worden. Iedereen verwacht dat Tadej Pogacar met minuten voorsprong zal winnen.

De Giro d’Italia gaat komend weekend van start, al lijkt er maar één grote favoriet voor de eindzege te zijn. Niemand lijkt Tadej Pogacar ook maar iets in de weg te kunnen leggen.

Ook bij Eurosport vrezen ze een beetje voor dat scenario, maar dat is zonder ex-wielrenner en commentator Karsten Kroon gerekend. Hij liet in Kop over Kop weten dat de Giro wel degelijk spannend kan worden.

“Ik vrees dat het algemeen klassement inderdaad wat saai kan worden, hoewel het wielrennen is en geen wiskundige vergelijking”, klinkt het. “De koers moet altijd nog verreden worden. Maar er zijn zeer zeker dingen waar ik naar uitkijk.”

Uijtdebroeks moet Giro spanning geven

Vooral een landgenoot van ons zou wel eens de man kunnen worden om de boel wat spannender te maken. “De aanwezigheid van Cian Uijtdebroeks die voor een klassement mag gaan en een klassement ambieert”, vervolgt Kroon.

Ook Jeroen Vanbelleghem gelooft in die plotwending. “Ja, natuurlijk kijk ik daar ontzettend naar uit. Vorig jaar rondde hij zijn eerste grote ronde goed af met een achtste plek in de Vuelta. Dat wil hij dit jaar verbeteren. Het deelnemersveld is niet fantastisch in de brede lijn achter Pogacar. Dus hij kan zeker grote ambities hebben en ik ben heel benieuwd of hij die kan waarmaken.”