Bang moment: Eddy Planckaert op dringend bezoek bij hartspecialist

Eddy Planckaert moest in de achtste aflevering van 'Château Planckaert' op doktersbezoek. De ex-wielrenner kreeg alvast een stevige waarschuwing.

Eddy Planckaert ging op bezoek bij cardioloog Carlos Van Mieghem in het ziekenhuis van Kortrijk. Hij voelde zich de voorbije weken niet goed en had last van hartritmestoornissen.

“Ik ben een beetje in paniek, want mijn hart was op een ochtend op hol geslagen. Mijn hartslag ging naar 150 à 180 en dat heeft toch wel twintig minuten geduurd”, legt Planckaert zijn klachten uit.

Volgens Planckaert is dat puur door de stress en emoties. “Ik ben iedere dag bezig, altijd met stress. Dat werk moet gedaan zijn, en dat ook... Het stopt niet in mijn hoofd. Als ik me druk maak en stress heb, voel ik dat ik moet oppassen. Het begint met een hartoverslag. Ik word dan ongemakkelijk.”

Zo erg had Planckaert het nooit eerder gehad en beseft ook dat het tijd is om in te grijpen, anders zou het wel eens fataal kunnen aflopen.

Probleem met de lever

Een fietstest leverde geen slecht resultaat op en met zijn hart is niks mis, zo gaf de cardioloog mee. Een echografie van de lever toonde wel een leververvetting.

“En daar hebben we geen pilletjes voor. Dat is gewoon een aanpassing van de levensstijl", aldus cardioloog Van Mieghem. “Als de leververvetting verdwijnt, is de kans op hartritmestoornissen extreem klein. De gevoeligheid voor hartritmestoornissen zal afnemen naarmate dat je je voeding bijstuurt en je momenten van ontspanning inlast, bijvoorbeeld gaan fietsen.”

Planckaert was gerustgesteld en zegt zelf het nodige karakter te hebben om zijn levensstijl aan te passen naar wat nodig is. Wat meer bewegen en op de voeding letten en hij kan nog voor jaren mee.