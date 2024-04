📷 OFFICIEEL Patrick Lefevere heeft prijs en haalt toekomstige winnaar van klassiekers binnen

Het klassieke voorjaar van Soudal-QuickStep was een grote ramp. De speeltuin waar de ploeg van Patrick Lefevere in het verleden zo vaak scoorde leek plots een vreemde plek.

De CEO van Soudal-QuickStep blijft niet bij de pakken zitten. Hij denkt er al aan om Remco Evenepoel klassiekers als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen te laten rijden, maar zoekt ook gerichte versterkingen. Zo werd Jasper Schoofs aangetrokken.

“Op 18-jarige leeftijd viel Jasper op tijdens wedstrijden voor zijn huidige ploeg ACROG-Tormans en hij heeft voldoende indruk gemaakt voor het Soudal Quick-Step Devo Team om hem voor de komende twee jaar vast te leggen”, klinkt het bij Soudal-QuickStep.

“Schoofs beschrijft zichzelf als een sterke tijdrijder, met de hoop een solide klassieke renner te worden. Hij ondersteunt dit met top tien resultaten in Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem voor junioren en een indrukwekkende solo-overwinning in de Pévèle Classic.”

“Ik ben echt trots om bij het Soudal Quick-Step Devo Team te komen. Ik heb een aantal doelen voor de komende twee jaar die ik wil bereiken, maar ik wil ook de beste versie van mezelf zijn en de volgende stappen in mijn carrière zetten”, zei de renner zelf.

The promising Belgian rider Jasper Schoofs has agreed to join the Soudal Quick-Step Devo Team for the next seasons.



Read more about it: https://t.co/tpcwKcAQzW



Photo: Jens Morel pic.twitter.com/yG5qPqJz3h