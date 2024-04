Patrick Lefevere spreekt klare taal over nieuw jong geweld in vergelijking met Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel dat is talent buiten categorie. Ook binnen Soudal-QuickStep staat hij op eenzame hoogte.

Patrick Lefevere zet bij Soudal-QuickStep volop in op Remco Evenepoel. Na de eindzege in de Vuelta ging het plots allemaal zo snel. Deze zomer wil Evenepoel volop zijn kans wagen en inzetten op het eindklassement van de grootste koers ter wereld.

Bij Soudal-QuickStep varen ze een nieuwe koers. Mikel Landa kwam erbij als rechterhand van Evenepoel in het grote rondewerk, verder werden vooral youngsters aangetrokken om zich klaar te stomen voor de toekomst.

En dat is maar goed ook, want ervaren mannen als Julian Alaphilippe, Yves Lampaert en Kasper Asgreen gaven dit voorjaar helemaal niet thuis in de klassiekers. Tot grote ergernis ook van Lefevere zelf.

Youngsters krijgen tijd van Lefevere

Daar waar hij de oude rotten al eens uit hun kot durft te lokken doet Lefevere dat bewust niet met de nieuwe jonge lichting waarmee hij wil uitpakken. Zij lieten zich al meteen zien, maar krijgen de nodige tijd om zich te ontwikkelen.

“We moeten de jonge renners kansen geven”, klinkt het bij Global Cycling Network. “We moeten ze niet te veel pushen. Paul Magnier is 20 en William Junior Lecerf is 21. Niet iedereen is een supertalent zoals Remco en soms hebben ze wat tijd nodig. Die krijgen ze wel.”