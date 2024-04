Caleb Ewan kondigt aan wanneer hij zijn rentree in het wielerpeloton maakt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Caleb Ewan is al een tijdje weg uit het peloton. Jayco-AlUla heeft echter laten weten hoe de zaken er nu voor staan.

De ploeg van Caleb Ewan maakte op haar officiële kanalen de selectie bekend voor Eschborn-Frankfurt die op 1 mei gereden wordt. Daar stond een opvallende naam bij.

Caleb Ewan zal deel uitmaken van de Australische formatie. Het is zijn rentree nadat de sprinter begin maart met maagproblemen moest opgeven in de Tirreno-Adriatico.

Veel was er over de 29-jarige Australiër niet geweten ondertussen, maar stil zitten heeft hij allerminst gedaan, zo laat hij zelf weten. De Duitse eendagskoers moet de ideale springplank zijn richting de Giro d’Italia die zaterdag in Turijn afgetrapt wordt.

Voorbereiding

“Het is inderdaad al een tijdje geleden, maar mijn voorbereiding op de Giro is goed geweest, omdat ik de afgelopen drie weken op hoogte ben geweest”, klinkt het op de website van de ploeg.

“Het is een zware wedstrijd dus ik moet in mijn beste vorm zijn om op het einde mee te kunnen sprinten, maar we zullen zien hoe het gaat.”

Landgenoten Callum Scotson en Kelland O'Brien zullen hem vergezellen in Duitsland, net als de Duitsers Felix Engelhardt en Max Wallscheid, de Zwitser Mauro Schmid en de Deen Anders Foldager.