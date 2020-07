Superprestige Gieten staat op de kalender samen met... Gent-Wevelgem: "We lossen het wel op"

Het wielerseizoen komt opnieuw op gang, maar ook het veldrijden zal binnenkort opnieuw zijn intrede maken. De kalenders lijken goed op elkaar afgestemd, maar alleen voor de Superprestige in Gieten lijkt er nog een (klein) probleem.

Zo zou de wedstrijd in Gieten samenvallen met Gent-Wevelgem. Volgens Thomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, komt het wel in orde. "We lossen het wel op. Iedereen is bereid om te schuiven met de starturen om zo een maximale visibiliteit te krijgen op tv", aldus Van Den Spiegel bij Het Nieuwsblad.

De volledige veldritkalender zou tegen het einde van volgende week bekend moeten zijn.