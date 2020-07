Campenaerts ging als een bezetene tekeer: "Ik heb veel renners de nek af gereden en ik was er zelf ook bij"

Hehe. Als je laat zien wat Victor Campenaerts deed zondagnamiddag, mag je al eens de tong uitsteken en achter een tweede adem zoeken. De werelduurrecordhouder was duidelijk niet naar Rotselaar gekomen om de hoop te vullen, hij was dé smaakmaker bij uitstek.

Vrijwel de hele wedstrijd was hij voorin te vinden en was Campenaerts de man die het tempo hoog hield. "Het was een zware koers, ik heb er van genoten." De vraag is of er veel uit dit peloton dat kunnen zeggen. "De minuut stilte had ik nodig na het tragisch voorval van gisteren, maar daarna moest je wel de knop omdraaien. Ik ben als een bezetene beginnen rijden. Ik denk niet dat alle renners daar blij mee waren."

Campenaerts moest op het einde de vele inspanningen ook enigszins bekopen en hield er dus slechts een derde plaats aan over. "Ik heb veel renners de nek af gereden en ik was er zelf ook bij. Ik zat volledig stuk op het einde."

Veel mensen riepen mijn naam

Hoe kwam het nu dat hij zich zo nadrukkelijk opwierp als dé man om de koers te maken. "Het was leuk om met mijn fiets naar de start te gaan. Er was veel publiek, veel mensen riepen mijn naam. Ik denk wel dat dat ermee te maken heeft. Ik was heel gemotiveerd."

Ook de organisatie krijgt overigens een pluim op de hoed. "Het was goed georganiseerd. De start en finish was mooi afgesloten. Er waren bepaalde regels gesteld." De risico's werden zoveel mogelijk gemeden, opdat de renners zich toch veilig zouden voelen. "Ik voelde me misschien minder veilig met het oog op een mogelijke valpartij, maar ik heb niet veel in het peloton gezeten."

De selectie voor het WK moet lukken

Het is duidelijk dat Victor Campenaerts toch nog het onderste uit de kan wil halen dit seizoen. "Ik zit heel goed in mijn vel. Op naar de grote koersen. De selectie voor het WK moet lukken, aangezien anderen de Tour rijden, en in de Giro is er ook een mooie kans om mij te tonen."