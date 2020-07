Ploegleider bij Team Sunweb laat zich uit over niet-selectie Michael Matthews voor Tour de France: "Dit programma is het beste om onze doelstellingen te behalen"

Enkele dagen geleden kwam Team Sunweb met het verrassende nieuws dat ze Michael Matthews niet mee zullen nemen naar de Tour de France. De Australiër zal aan de start staan van de Giro en andere Italiaanse wedstrijden.

Marc Reef, een ploegleider bij Team Sunweb, heeft in een interview bij Wielerflits uitgelegd waarom Michael Matthews de Tour de France niet zal rijden. "De renners mogen hun eigen voorkeuren geven, maar het is wel de ploeg die de keuze maakt", zei Reef.

"Het is een ander programma, maar we denken dat we op deze manier onze doelstellingen kunnen behalen. Met de Giro, Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Lombardije krijgt Matthews een mooie reeks wedstrijden. De Giro is zeer belangrijk voor onze ploeg", aldus de ploegleider.