Terugkeer naar wedstrijden moet voor Degenkolb voor groot verschil zorgen

Qua internationale namen met een straf palmares is John Degenkolb 'top of the bill'. Ze mogen zich bij de GP Vermarc dus gelukkig prijzen dat ze zo'n renner aan de start kregen. Degenkolb zag het ook zelf zitten, want het is volgens hem toch nodig om wedstrijden te rijden om beter te worden.

Met alle omstandigheden, inclusief het coronavirus, voelde het toch enigszins bevreemdend aan om terug aan de start van een wielerwedstrijd te staan. "Niemand heeft deze situatie al meegemaakt. Maar goed, we krijgen nu de kans om opnieuw te beginnen koersen."

In België komen de wielrenners vanaf deze maand dus opnieuw aan de bak. In Duitsland is het nog wat anders. "Op dit moment worden er in Duitsland geen koersen gereden. Er is één koers geweest, al meerdere weken geleden. Maar sindsdien niets meer. Ik weet ook niet wie daar aan de start stond of hoe het was."

HOGERE INTENSITEIT

Om weer echt die topvorm te bereiken, kunnen deelnames aan wedstrijden wel een stuk helpen. "Een wedstrijd is nog altijd helemaal anders dan een training. We kunnen nu proberen er weer een hogere intensiteit in te krijgen."