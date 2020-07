Throwback Tour de France 2017: Fabio Aru maakt indruk op La Planche des Belles Filles

Op 5 juli 2017 stond de 5de etappe in de Tour de France op het programma. Het was een rit van zo'n 160 kilometer van Vittel naar de bekende klim La Planche des Belles Filles. De ritzege ging naar een indrukwekkende Fabio Aru.

Team Sky wilde al vroeg in de Tour de France laten zien wie de baas was, want ze namen meteen het heft in handen bij het beginstuk van La Planche des Belles Filles. Chris Froome had dus een plan klaar, maar het was buiten Fabio Aru gerekend.

De Italiaan sprong weg en de andere renners raakten niet meer tot bij hem. Aru won uiteindelijk met 16 seconden voorsprong op de Ier Dan Martin. Chris Froome werd derde op 20 seconden. De eerste Belg was Serge Pauwels op de 18de plaats. Froome nam de gele trui over van Geraint Thomas.