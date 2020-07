Eindelijk groen licht voor locatie en data EK: Evenepoel zal vlak voor de Tour in Frankrijk zijn titel moeten verdedigen

Als Remco Evenepoel zijn titel van Europees kampioen tijdrijden wil verdedigen, zal hij daarvoor naar het Franse Plouay moeten trekken. De UEC heeft eindelijk zekerheid over de locatie voor het EK wielrennen en de dagen waarop dat kan doorgaan.

Het EK zou aanvankelijk georganiseerd worden in het Italiaanse Trento, maar dat zagen ze daar door de impact van het coronavirus niet zitten. Daarom zal het EK daar pas in 2021 plaatsvinden. Zo kwam de editie van 2020 wel op de helling te staan.

TIJDRIJDERS OP EERSTE DAG AAN ZET

Een verhuis naar Plouay bleek een interessante mogelijkheid en daar is nu ook een akkoord over bereikt. Van 24 tot 28 augustus zal het EK wielrennen doorgaan in Plouay. Op 24 augustus is het meteen aan de tijdrijders, en dus mogelijk ook aan Evenepoel.

Twee dagen later, op 26 augustus, is er dan de wegrit bij de mannen. Dan krijgen we een opvolger voor Elia Viviani. Vlak na afloop van het EK komt de Ronde van Frankrijk er al meteen aan, met de start van de Tour in Nice op 29 augustus.